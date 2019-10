Giro di Boa: la nuova trasmissione di Onda tv, visibile in tutta la Sicilia sul canale 85 del digitale terrestre, al via martedì prossimo

Lo scrive su Facebook, il conduttore e giornalista Gianluca Rossellini: “al via martedì la prima puntata della mia nuova trasmissione Giro di Boa, che sarà trasmessa su Onda tv, canale 85, un’emittente regionale molto seria, visibile in tutta la Sicilia. La trasmissione analizzerà la realtà politica, economica, sociale e culturale della nostra città, della provincia e di tutta la Regione. Ci saranno importanti ospiti anche nazionali, nuove rubriche e tante inchieste. Un format impegnato, con reportage e grandi servizi. Soprattutto una trasmissione diversa dai soliti talk show, che punta ad analizzare a fondo lo spaccato sociale sommerso della Sicilia e le nostre eccellenze. In ogni puntata, si tratterà un tema che verrà poi sviscerato da diverse angolazioni, con una sintesi attenta e mirata. Si ripercorreranno diversi fatti, approfondendoli e focalizzando gli episodi più importanti”.

“In seguito, attraverso un dibattito avvincente, si valuterà la situazione attuale della storia trattata, optando per un’analisi obiettiva. Saranno coinvolti personaggi, aziende, associazioni, sindacati, imprenditori e politici che continuano ad impegnarsi per uno sviluppo del Mezzogiorno e che, attraverso le loro azioni, il loro stile di vita e il loro impegno, contribuiscono alla crescita della Sicilia. L’obiettivo è far conoscere un percorso narrativo originale e un approccio accessibile le storie e le testimonianze più significative di Messina e della Regione, trovando anche punti di vista che diventino nuova linfa vitale nel dibattito mediatico”.

Accanto a me sempre grandi professionisti: “Daniele Brigandì, Alberto Lunghitano, Antonio D’Arrigo e Matteo Arrigo”.

“Nella prima puntata un ospite molto importante al momento al centro di numerose polemiche. Una puntata avvincente non mancate martedì’ alle 21 su Onda tv, canale 85 e su questa pagina Facebook… Giro di Boa, dove ogni giorno troverete delle novità…”.