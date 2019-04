I titoli, dell’edizione del Tg Messina di Libera Comunicazione [Video]

20 aprile 2019 – I titoli, dell’edizione del Tg Messina di Libera Comunicazione.

Tra gli argomenti di oggi:

▪ Svincolo di Giostra, oggi l’apertura della quarta rampa.

▪ Svincolo di Giostra, all’apertura presente anche l’ex sindaco Buzzanca.

▪ Ex Province, De Luca Sindaco di Messina non dispone i comizi elettorali per Palazzo dei Leoni.

▪ Isole Pedonali, solo silenzi. Interviene l’associazione Radici.

▪ Rifiuti, Messina tra le prime città in Italia “Plastic free”.