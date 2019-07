Ecco come il cantante catanese Alessio Ossino, presenta il suo brano per l’Estate: “l’ho scritto con Francesco Caponetto, per dedicarlo a tutte quelle persone che si innamorano, perche’ in amore non esiste colore di pelle”.

“Per me, siamo tutti uguali e mi dispiace di vero cuore quando si viene giudicati dal colore della pelle. Siamo tutti fatti di carne e ossa, in questa canzone ho voluto fare capire questo. Infatti il rapista si chiama diop, un ragazzo umile con un grande cuore”.