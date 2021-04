“Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”…, questa sera alle ore 21.10… su Rai Movie (canale 24)

Anche domenica 4 aprile Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedicherà la prima serata al ragazzo con il potere dell’invisibilità trasmettendo il secondo e ultimo capitolo del dittico “superoistico” diretto da Gabriele Salvatores.

“Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”, in onda alle 21.10, si svolge tre anni dopo gli eventi del primo film e mostra un Michele Sinceri ormai cresciuto che ha preso familiarità con il suo potere ma deve far fronte a un serie di sconvolgenti eventi: la sua madre adottiva muore in un incidente stradale, la ragazza di cui è innamorato non lo considera e non sa neanche che è stato lui a salvarla nel primo film e, infine, scopre di avere una sorella, Natasha, anche lei dotata di superpoteri, nello specifico di capacità pirocinetiche.

Quando Yelena, madre naturale di Michele e Natasha, si mette in contatto con loro, la vita del ragazzo cambierà per sempre e prenderà consapevolezza del suo essere un ragazzo “speciale”. Il giovane Ludovico Girardello torna a vestire i panni del ragazzo invisibile e stavolta è spalleggiato dalla “ragazza di fuoco” interpretata da Galatea Bellugi. In confronto al primo episodio, che aveva chiaramente l’impostazione della “genesi dell’eroe”, questo secondo film si mostrerà molto più ambizioso, andando ad esplorare il passato del protagonista e inserendolo in un contesto non dissimile da quello creato dai fumetti Marvel degli X-Men, attento alla spettacolarità dell’azione e all’utilizzo di modernissimi effetti speciali.