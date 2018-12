In diretta da Siracusa, la processione dedicata a Santa Lucia [Video]

Dal centro storico di Siracusa, con il commento di Salvo La Rosa e Aurora Fiorenza, la prima parte della diretta della Festa di Santa Lucia. In onda su Tgs (canale 15 del d.t. per la Sicilia), su RTP Messina (canali 517 e 646 del d.t. per Messina e la Calabria), su Viva l'italia Channel (canali 875 e 879 di Sky), in streaming su www.gds.it e su www.gazzettadelsud.it e anche sulla pagina del Giornale di Sicilia.CONDIVIDETE con amici e parenti e mettete "MI PIACE" su questa pagina Salvo La Rosa Official.Un abbraccio forte #cututtuucori.

