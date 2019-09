IN PROGRAMMA LA SELEZIONE REGIONALE, DEL CONCORSO DI BELLEZZA... «UNA RAGAZZA PER IL CINEMA»

Lo scrive sulla propria pagina Facebook, Giovanni Grasso, ideatore della trasmissione che esiste a Messina da ben 26 anni: “Karamella vi da appuntamento questa sera 3 settembre 2019, alla diretta televisiva che andrà in onda da Telespazio Puta Radio – La Fucina del Sud dalle ore 21.45”.

“In programma la Selezione Regionale del concorso di bellezza…, «Una Ragazza per il Cinema». Le ragazze si metteranno in gioco in un talk show dove metteranno in evidenza oltre la loro bellezza, la personalità, la spigliatezza e la spontaneità. Saranno loro stesse a guadagnarsi il posto per la Finale Nazionale di Taormina dal 4 al 9 settembre p.v. Che vincano le migliori”.