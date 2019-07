La puntata, di “Agorà Estate” su Rai3, di oggi 17 luglio fino alle ore 10

Oggi, 17 luglio 2019, fino alle ore 10, è prevista la messa in onda di una puntata di “Agorà Estate” su Rai3, il talk-show condotto da Monica Giandotti. La trasmissione offre ai telespettatori due ore di informazione, attualità e notizie con il commento di giornalisti, esperti e politici. Una vera e propria newsroom in diretta, dove una redazione al lavoro ha dato conto dei fatti e degli avvenimenti in corso insieme e ad un gruppo di inviati sul campo.

Nella puntata odierna, verranno proposte storie e brevi inchieste. Ad animare questa Agorà dell’informazione quotidiana esponenti autorevoli del mondo istituzionale e politico. Non mancano, naturalmente, i giornalisti che raccontano e documentano ciò che accade e ciò che ha bisogno di essere analizzato e compreso.

Il titolo di oggi, è…”Piazza Rissa” e in studio alle 09.45 sarà ospitato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.