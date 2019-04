Le anticipazioni di Malalingua, in onda alle ore 20.30 sul canale 113 del digitale terrestre, oggi 26 aprile

Lo mettono in risalto i redattori di un importante programma in onda sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf: “le europee di maggio confermano la profonda crisi che stanno attraversando i partiti. E mettono in evidenza una confusione immensa di ruoli. Nel deserto di candidati messinesi, a fare la differenza, potrebbero essere i voti del sindaco De Luca e quelli dell’ex sindaco Francantonio Genovese. Quest’ultimo ha un patto di ferro con il Governo regionale. I suoi voti andranno a destra ma non a Forza Italia. Stasera alle 20.30 se ne parlerà a Malalingua”.

Ospiti in studio: “i consiglieri comunali Alessandro Russo e Piero Adamo (già in questa carica nella passata consiliatura), l’ex consigliere provinciale Roberto Cerreti, il vicesegretario della Dc Pippo Previti, la giornalista Palmira Mancuso, il leghista Perdichizzi”.