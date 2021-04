Le anticipazioni…, per “Non è l’Arena” di Giletti dell’11 aprile 2021, in onda alle 20.30 su La7

Articolo…, tratto da… www.la-notizia.net.

Grandissima puntata stasera domenica 11 aprile in onda alle 20.30 su La 7 per “Non è l’Arena” di Massimo Giletti che dopo aver anticipato l’indagine su Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sullo scandalo del tentato insabbiamento relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico Italiano fin dal lontano 2006 che avrebbe tentato di occultare le responsabilità del governo in carica allo scoppio della prima ondata del Covid-19 nel nostro Paese.

Massimo Giletti stasera, dopo aver meritoriamente anticipato già diversi mesi fa le irregolarità che hanno portato all’apertura dell’inchiest giudiziaria in corso, rincarerà la dose sui gravi errori commessi dai vertici di una OMS che appare sempre più piegata ai voleri della politica ed orientata palesemente a difesa degli interessi cinesi.

Su “Non è l’Arena” stasera verranno esibita ulteriore documentazione che riconfermerebbe le pressioni esercitate dall’OMS per tentare di nascondere il mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia, fornendo nuovi elementi che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione dei vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità già indagati dalla Procura territorialmente competente.

Poi si parlerà ovviamente del caos vaccini.

Infatti dopo il caso AstraZeneca, scaturito a seguito delle morti “sospette” seguite alla vaccinazione, l’Ema ha fornito a tale proposito ampie rassicurazioni: i vantaggi superano i rischi.

L’Agenzia europea del farmaco era stata infatti chiamata a esprimersi sulla sicurezza del prodotto anglo-svedese e sulla ripresa delle somministrazioni, temporaneamente sospese in Italia e in diversi Paesi europei in via precauzionale. La campagna vaccinale con AstraZeneca è ripresa in Italia, ma l’Europa sembrerebbe essere a questo proposito spaccata a metà.

La vicenda vaccini, che ha visto inizialmente la corsa a livello mondiale alla loro produzione per arrivare per primi, fa insorgere un dubbio: che si tratti di uno strumento utilizzato dai leader delle nazioni per confermare ed incrementare il proprio potere? Ospiti in studio per discutere dell’argomento Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, Pierpaolo Sileri, Vauro, Antonella Viola, Carlo Cottarelli, Giorgio Locatelli e Andrea Mangiagalli.

E si parlerà ancora del caso Benotti, con le ultime novità sulla vicenda realtiva all’inchiesta sull’affidamento complessivo di 1,25 miliardi da parte di Arcuri a tre consorzi cinesi per l’acquisto di 800 milioni di mascherine. L’acquisto di Arcuri è stato effettuato in tre tranche il 25 marzo, il 6 e il 15 aprile scorso, in piena emergenza. Le forniture, secondo i pm, sarebbero state intermediate illecitamente da Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa allora nella caposegreteria del sottosegretario Sandro Gozi, estraneo all’indagine, e da Andrea Vincenzo Tommasi, a capo della Sunsky srl.

Giletti tratterà poi ancora, nell’ambito della propria trasmissione, della campagna vaccinale in Calabria, con alcune singolari scoperte. E si parlerà ancora di Fabrizio Corona, che ha chiesto di essere ascoltato dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano e fino ad allora, ha comunicato, continuerà a digiunare.

Corona contesta infatti la decisione dei giudici milanesi di rimandarlo in carcere. Dopo il gesto di autolesionismo effettuato in diretta social, dall’ospedale in cui si trova ricoverato, il Niguarda, ha fatto sapere di aver iniziato lo sciopero della fame e della sete.

Ospiti in studio Ivano Chiesa, Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Stefania Andreoli e Asia Argento.

Appuntamento questa sera su La7, quindi, come sempre, per una nuova esplosiva puntata di Non è l’Arena.