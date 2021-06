L’intervista odierna all’emittente veneta… Radio Gamma 5, di Francesco Carbone, presidente dell’Associazione Governo del Popolo di Eboli (SA) [Video]

L’intervista odierna all’emittente veneta… Radio Gamma 5, di Francesco Carbone, presidente dell’Associazione Governo del Popolo di Eboli (SA).

Nel corso della trasmissione iniziata oggi alle 13.00, Carbone ha fornito tutti i dettagli sui Presidi permanenti (in atto dallo scorso 23 maggio) tenuti innanzi a 55 Procure della Repubblica in Italia, da parte di aderenti al suo sodalizio per chiedere alla magistratura di non insabbiare i Procedimenti penali a Modello 45 e al contempo di rispettare la Costituzione.