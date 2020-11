Lo ha scritto ieri su Facebook, Franco Arcoraci, l’editore dell’emittente televisiva di Torregrotta (ME) [Video]

“Dopo la Trasmissione…, -L’Avvocato del Diavolo- il Tg Uno riprende quanto abbiamo svelato su Telespazio Canale 611”. Lo ha scritto ieri su Facebook, Franco Arcoraci, l’editore dell’emittente televisiva di Torregrotta (ME).

Arcoraci ha aggiunto: “il Reparto Covid che non esiste a Barcellona P.G. – speriamo vivamente che ci sia una spiegazione plausibile a tutto questo. Noi torneremo a parlare e ad approfondire. Vorrei aggiungere, che (come qualcuno ha detto), non procuriamo allarme ma informiamo”.