Milazzo International Film Festival. “Un friccico ner core” vince il premio “Baronessa Luigia Sipione”

Il libro “un friccio ner core” di Luca Manfredi, figlio del grande Nino, ha vinto il premio “Baronessa Luigia Sipione” del “Milazzo International Film Festival”.

Il libro scritto dal figlio di Manfredi è edito da Rai Libri. Il figlio di Manfredi ripercorre ricordi importanti della vita vissuta del padre e del rapporto tra lui e lo stesso. Nel libro troviamo anche il Manfredi senior attore sin dagli inizi della sua carriera.

Il figlio racconta come il padre sia stato ritenuto come uno di famiglia dal grande pubblico. Un romanzo molto toccante da cui è stato tratto un documentario prodotto dalla Rai. Anche questo anno si preannuncia una edizione ricca di colpi di scena e di grandi ospiti.

Ricordiamo l’edizione di debutto del festival che ha avuto luogo nel gennaio del 2019 che ha visto incollati il pubblico dalle 15:00 all’una di notte, registrando il “tutto esaurito” e incollando il pubblico per due intere giornate con spettacoli consecutivi.

Causa covid si realizzerà una edizione in parte on-line e in parte dal vivo, un mix nuovo ideato e messo in atto dalla brillante regista.

Il festival avrà luogo dal 27 giugno al 13 agosto e sarà visibile on-line nel sito ufficiale del festival www.milazzointernationalfilmfestival.it e negli account ufficiali di YouTube e Facebook.

