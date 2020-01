Nella puntata di “Chi l’ha Visto?”, in onda oggi mercoledì 15 gennaio, sono tanti i casi trattati da Federica Sciarelli

Nella puntata di “Chi l’ha Visto?”, in onda oggi mercoledì 15 gennaio fino alle 24.00 su Rai3, condotta Federica Sciarelli, sono tanti i casi in trattazione. E’ stato arrestato il marito di Samira…, il programma si è sempre occupato di questo caso di scomparsa. L’uomo era fuggito in Spagna a bordo di un pullman. La procura di Rovigo lo aveva indagato per omicidio e occultamento del cadavere della moglie.

In puntata novità anche per la ex miss Annamaria Sorrentino, caduta dal balcone del palazzo dove era in vacanza con il marito e altri amici. Proprio al marito è stato contestato il reato di omicidio: l’avrebbe spinta e fatta cadere dopo una lite. L’uomo sarà in studio con Federica Sciarelli, in diretta, con il suo avvocato.

Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti.

