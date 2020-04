“Quaranta giorni in quarantena”, è il titolo della puntata di Scirocco in onda questa sera alle 20.30 su Rtp. Il talk condotto da Emilio Pintaldi, si avvarrà della presenza di tanti ospiti.

In puntata il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, il rappresentante di Federalberghi Christian Del Bono, il presidente del Consorzio Sisifo Mimmo Arena. E ancora il neurochirurgo Nino Germano’, Gustavo Barresi amministratore della Villa Salus, il direttore di Messina Medica Salvatore Rotondo, il primario del laboratorio di analisi dell’ ospedale Papardo Giuseppe Falliti.

Al programma parteciperanno inoltre i tre segretari generali di CGIL, CISL e Uil Giovanni Mastroeni, Antonio Alibrandi e Ivan Tripodi, lo psicologo Marco Italiano e il giornalista Sebastiano Caspanello. Sappiamo che sarete in tanti. I dati forniti dall’ Auditel ci consegnano una trasmissione da record, in linea con una televisione diventata dodicesima in Italia.