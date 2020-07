Questa sera alle 20.30 su Rtp…, Scirocco Estate

LA TRASMISSIONE CONDOTTA DA EMILIO PINTALDI, HA COME SEDE I GIARDINI DELLA GAZZETTA DEL SUD

“Tenetevi forte. Stiamo lavorando per voi. Questa sera su Rtp alle 20.30 Scirocco Estate. Abbiamo allestito una scenografia suggestiva nei giardini della Gazzetta del Sud. Affronteremo due temi caldi che in queste ultime ore stanno animando il dibattito: ponte e migranti”. Scrivono in tal modo oggi su Facebook, dalla Redazione della trasmissione condotta da Emilio Pintaldi.

Proseguono i redattori: “in giardino ci saranno… Pippo Trischitta, commissario comunale di Forza Italia, Fabio Cantarella, responsabile del settore Enti Locali della Lega e assessore comunale a Catania, Alessandro Russo, consigliere comunale. E ancora: Michele Barresi, segretario della Uil Trasporti e Ferdinando Rizzo della Rete per le Infrastrutture. Non mancate. I collegamenti esterni saranno realizzati da Tiziana Caruso”.