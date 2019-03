Questa sera, alle ore 20.30 a Malalingua, sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf

Lo scrivono dal Laboratorio di partecipazione politica -MessinAccomuna-: “IL MARE E MESSINA. IL RISCATTO POSSIBILE”.

Ed ancora: “il rilancio della Città passa anche per quello che è nuovo Piano regolatore del porto e per il recupero della Zona falcata. Che ne è stato del patto per la falce? Che fine farà l’area fieristica? Cercheremo di capirlo questa sera a Malalingua canale 113 del digitale e in streaming su Tcftv.it. Si inizia alle 20.30. In studio, tra gli ospiti di Emilio Pintaldi, il nostro nostro Sergio De Cola, già assessore comunale ai lavori pubblici. #messinaccomuna #malalingua”.