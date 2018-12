Questa sera, l’anteprima del film “Mafia my love”, alla quale presenzierà il sindaco di Messina Cateno De Luca

AL CINEMA APOLLO DI VIA SAN FILIPPO BIANCHI

Oggi, lunedì 3, alle ore 20.30, al Cine Multisala Apollo, sarà proiettata la prima di “Mafia my love”, film promosso dall’Associazione Culturale Impronte, diretto da Salvo D’Angelo Giaguaro, interpretato dai ragazzi di “Terra Nera”: Armando Manuguerra, Antonio Giaimo, Giusy Vinci e Giuseppe La Malfa, attori professionisti e non, insieme per un progetto a “costo zero” che riesce a sorprendere, superando i limiti del “mezzo tecnico” con un linguaggio diretto e fuori dalle righe. La commedia brillante, girata interamente a Messina, si è avvalsa anche della presenza del sindaco di Messina Cateno De Luca e dell’attrice Daniela Conti.

Gli interpreti riescono a far sorridere il pubblico, montando un susseguirsi di luoghi comuni nella più classica commedia dell’equivoco con ritmo, slang e toni smorzati. Il linguaggio è inconfondibile, semplice, immediato, a tratti grottesco, tanto da rendere ormai riconoscibile la mano del regista Salvo D’Angelo ed i protagonisti, all’esordio come attori comici, vestono i panni di improbabili gangster e inaffidabili “aiutanti” in un’escalation di sketch esilaranti.

Alla proiezione seguirà un incontro con il sindaco De Luca, il regista ed il cast, presentato dai conduttori di “Stare in Radio” (Radio Zenith Messina), Salvatore Battaglia e Tanino Pisano. Il costo del biglietto è di 5 euro e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione “Soccorriamoli Messina ONLUS”.