L'OPERA RACCONTA L'INFINITO AMORE DI DOMENICO DOLCE E STEFANO GABBANA PER LA SICILIA

Sabato 18 luglio Dolce & Gabbana presenterà in anteprima assoluta #Devotion, un film del maestro Giuseppe Tornatore con musiche inedite dell’indimenticabile maestro Ennio Morricone‼️

L’opera, che racconta l’infinito amore di Domenico Dolce e Stefano Gabbana per la Sicilia, verrà proiettata al #TeatroAntico durante la serata ospitata da Regione Siciliana, #TaorminaFilmFest e Fondazione Taormina Arte Sicilia.

#MonicaBellucci sarà l’ospite d’onore, Il Volo si esibirà in una performance speciale. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Cliccate sul link in basso ⬇️ per le prenotazioni.

https://taorminafilmfest.it/news2/post/87767/dolcegabbana-a-taormina-il-18-luglio-per-la-presentazione-in-anteprima-di-%22devotion%22

“#taorminafilmfest2020 #taoff66 #sicily Videobank Spa”.