Voce di Popolo (Messina): dal primo luglio, comincia “CUOCHI PER CASO”

Lo scrivono, dalla Redazione di Voce di Popolo, per ricordare l’inizio del programma CUOCHI PER CASO: “prima puntata con gli -STATISTI- Salvatore Sorbello ed Alessandro Russo. Assiste (ed anche di più) lo Chef della Corte dei Mari, Alessandro Fattizzo, in giuria i consiglieri del Comune di Spadafora, Lillo Pistone ed Andrea Giacobbo con il supporto serio di Giovanni Frazzica. Conducono, ovviamente, Giuseppe Bevacqua e Gianluca Rossellini! Lunedì 1 luglio alle ore 21.00 quì e su Tirrenosat ch 71 e 271”.