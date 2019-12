Stasera (martedi) alle 21.00 su Onda TV (canale 85), sarà trasmessa una nuova puntata di #GirodiBoa [Video]

Stasera (martedi) alle 21.00 su Onda TV (canale 85) nuova puntata di #GirodiBoa.

🔜 #Stasera (martedi) alle 21.00 su Onda TV (canale 85) nuova puntata di #GirodiBoa.↔ Continuiamo con la galleria di personaggi che si sono distinti nell’arte, la buona politica, la cultura, il sociale, l’antimafia, l’anticorruzione, o che per il ruolo ricoperto diventano fondamentali per il nostro territorio. Ospite il neo presidente dell’#Autorità #portuale dello #Stretto Mario Mega che ci spiegherà quali sono le sue idee per la nuova Autority che oltre ai porti di #Messina, Tremestieri e #Milazzo sarà competente anche su Villa San Giovanni e #ReggioCalabria. Vedremo come si riusciranno ad integrare queste diverse realtà, e vedremo come Mega vuole puntare sulle nuove tecnologie per rendere questi porti sempre piu’ competitivi nel Mediterraneo. Analizzeremo tutte le tematiche connesse che riguardano Messina, dal nuovo piano regolatore portuale, al porto di Tremestieri, alla zona falcata, alla Fiera, alla via Don Blasco e al Terminal. Nella seconda parte della nostra trasmissione, quella culturale sentiremo le poesie del maestro Nino Sanfilippo. 📌 In onda ogni #martedì alle 21.00 su #OndaTv (canale 85), sulla pagina facebook "Giro di boa" ed in streaming sul sito www.ondatv.it🔄 Repliche: Martedi ore 22.30, canale 618;Mercoledì ore 15.00 canale 85;Mercoledì ore 16.30 canale 618;Venerdì ore 08.15 canale 85;Venerdì ore 19.00 canale 618;Sabato ore 09.15 canale 618;Domenica ore 18.00 canale 85.

