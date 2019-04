Tg Messina (Libera Comunicazione), del 27 aprile [Video]

27 aprile 2019 – Tra gli argomenti di oggi:

▪ Svincoli, dopo le passerelle politiche. Galleria al buio e opere da completare;

▪ Ex Province, intervista al sindaco Cateno De Luca: “Confermo mie dimissioni il primo maggio”;

▪ Discarica abusiva in via Conte di Torino, “beccati” i responsabili;

▪ Ex ospedale Margherita, omissioni politiche hanno lasciato macerie di un pregiato complesso immobiliare. Chi paga?;

▪ Il sindaco De Luca ospite di Radio Street, ampia sintesi dell’intervista. Il primo cittadino risponde su tutti i temi “caldi”.

