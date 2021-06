Torna il Milazzo International Film Festival. Avrà luogo dal 27 giugno al 13 agosto

Riaccesi da metà dello scorso anno, con l’uscita del bando per i cortometraggi i motori della terza edizione del “Milazzo International Film Festival, ideato nel 2018 dalla famosa regista Annarita Campo, che vanta anche un profondo legame con la città di Milazzo dopo aver girato alcune riprese del film “L’altra metà di me sei tu” che vede la stessa regista in qualità di protagonista.

L’edizione di debutto del MIFF, ha avuto luogo nel gennaio del 2019, ottenendo un successo enorme, incollando agli schermi il pubblico dalle 15:00 all’una di notte e registrando il “tutto esaurito”.

La regista Annarita Campo inoltre, è stata la prima a lanciare i festival dedicati ai personaggi del cinema poi a catena hanno copiato la stessa numerosi altri festival grandi e piccoli, consegnando anche “Premi alla carriera- post mortem” ” che in ogni edizione vengono assegnati ai personaggi a cui è dedicato.

Così come già avvenuto nel 2019, anche quest’anno si preannuncia una edizione ricca di colpi di scena e di grandi ospiti. Causa covid si realizzerà una edizione in parte on-line e in parte dal vivo, un mix nuovo ideato e messo in atto dalla brillante regista.

Il festival avrà luogo dal 27 giugno al 13 agosto e sarà visibile on-line nel sito ufficiale del festival www.milazzointernationalfilmfestival.it e negli account ufficiali di YouTube, Facebook e Instagram. Dovremmo aspettare ancora qualche giorno per scoprire chi saranno i premiati di questa nuova edizione che mira molto all’internazionale.