Uno… due… tre… VIA: L’ora X è arrivata e a #Taormina si riaccendono i riflettori sul grande cinema”.

Da oggi e fino al 19 luglio, TUTTI ma proprio TUTTI i film della Selezione Ufficiale del 66º #TaorminaFilmFest saranno disponibili in streaming su MYmovies.it, per 24 ore dalla prima proiezione, al costo di appena € 9,90.

Ad aprire la kermesse, alle 14:00 🕑, sarà l’anteprima italiana di IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE (There Was a Little Ship), film testamento di #MarionHänsel

Affrettatevi a far vostra la straordinaria offerta di MYmovies. Per acquistare subito il vostro abbonamento, cliccate sul link in basso:

https://www.mymovies.it/ondemand/taormina/.

“#taorminafilmfest2020 #taoff66 #sicily Videobank Spa”.