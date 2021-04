Zuppa di #Porro del 18 aprile 2021: “A chi vuole più aperture, ricorda come la politica sia l’arte della mediazione e a leggere oggi le nuove star… da Galli cantanti a Crisanti, tutti a dare dell’irresponsabile a Draghi” [Video]

#Zuppa di #Porro del 18 aprile 2021: “A chi vuole più aperture, ricorda come la politica sia l’arte della mediazione e a leggere oggi le nuove star… da Galli cantanti a Crisanti, tutti a dare dell’irresponsabile a Draghi”. E’ così, che ha scritto stamane su Facebook il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera in onda alle 21.20 su Retequattro.

Porro ha aggiunto e concluso: “Molinari e Gelmini sulla stessa linea, ci è toccato ridare un po’ di libertà, ma ora meritatevela. Quasi peggio dei primi. Nel frattempo come titola il Giornale, Salvini sequestrato. Manconi non riesce ad essere prosalvini e ci spiega perchè a Catania assolto a Palermo no. Reichlein e Rampini su dove va l’econmia, meglio il secondo. Quanto ci è costata la genialata di Azzolina&Arcuri sui banchi a rotelle inchiesta della Repubblica. Mozzio, vuole tamponi a campione. I no tav in val di Susa e i loro scherzetti pericolosi fotografata dal Messaggero. Vittorio Feltri sulla brutalità della Polizia americana”.