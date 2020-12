Il 23 dicembre, vennero effettuati i tamponi molecolari per il rilevamento del #Coronavirus (in seguito al trasferimento in ospedale, nello stesso giorno, dei primi 3 anziani che mostravano chiari sintomi)… presso la Casa di Riposo Isabella di viale della Liberta’ a Messina… ed oggi è arrivato l’esito.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che sono positive al Covid-19 anche le altre 12 persone presenti nella struttura, ovvero gli anziani e 2 operatori rimasti ad assisterli.

Il bilancio finale dunque, è stato:

positivita’ per tutti ad eccezione del titolare del Residence. Preso atto degli esiti rilevati, oggi pomeriggio è stato disposto il trasferimento di ulteriori 2 vecchietti al Policlinico Universitario.

Avendo riscontrato i controlli posti in essere, era già stata allertata l’assessore ai Servizi alla Persona e alle Imprese Alessandra Calafiore che ha saggiato, immediatamente, la pronta efficienza della macchina organizzativa comunale.