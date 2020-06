“15 giugno…, al Presidio Permanente al Quirinale Francesco Carbone Presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS assediato e braccato dalla Digos (Polizia agenti in borghese)” [Video]

“15 giugno…, al Presidio Permanente al Quirinale Francesco Carbone Presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS assediato e braccato dalla Digos (Polizia agenti in borghese). Tutto…, mentre aspetto fuori dalla piazza del Quirinale di essere convocato dalla Direzione Nazionale Antimafia o dal Quirinale per esporre e consegnare prove e documenti inerenti 4 sistemi di tipo mafioso che da anni continuano a delinquere indisturbati grazie alla protezione e collusione di Magistrati, Parlamentari, infedeli appartenenti alle forze dell’ordine, funzionari di Stato etc…”! Ha scritto in tali termini oggi su Facebook, il referente del sodalizio associativo (costituito nel 2018 a Villafrati -PA-), per riferire quanto è accaduto ieri a Roma… proseguendo con il proprio racconto come segue più sotto.

Si tratta di:

Appalti illeciti;

Truffe ai fondi Comunitari nazionali e antimafia;

Estorsioni;

Voto di scambio politico mafioso;

Corruzione in atti giudiziari;

Affidi illeciti e sequestri di bambini;

Pedofilia… e tanto altro.

“Questi sono i reati denunciati in 16 procure e tutti gli organi di controllo competenti…, dall’Associazione Governo del Popolo APS a firma del suo Presidente Francesco Carbone. Denunce sabotate, rei e reati non iscritti nel registro dei reati, minacce ritorsioni abusi di ogni genere nei confronti del direttivo dell’Associazione e dei soci che denunciano sia come persone offese dei reati e degli abusi subiti o semplicemente perché vengono a conoscenza di reati su appalti truffe all’erario etc…”!

“Questo è ciò che accade e sempre dimostrato da 13 anni. Denunci mafia dentro e fuori le istituzioni e ti ritrovi un esercito di scagnozzi che invece di riferire all’autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio di cui sono venuti a conoscenza cosi da poter essere convocato urgentemente come denunciante, persona informata sui fatti e poter consegnare prove audio video documenti denunce (un intera valigia tanto per iniziare), mi vanno ad assediare e minacciare sul marciapiede accanto alla piazza del Quirinale mentre aspetto di essere convocato e attaccano e identificano tutti coloro che conoscendomi mi vengono a salutare e accertarsi che non succeda nulla sia a me che alla mia compagna che è il legale dell’Associazione”.

“Questo solo il primo giorno…, il Presidio davanti al Quirinale continua… vedremo cosa succederà il 16 giugno”.

