15 persone, sono state segnalate in questi giorni di festività natalizie dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa

In questi giorni di festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa…, hanno effettuato una serie di controlli presso le aree urbane e cittadine di tutta la Provincia… finalizzati al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti. Sono stati sottoposti a vigilanza, luoghi caratterizzati da un notevole afflusso di soggetti, come i capolinea degli autobus e le stazioni ferroviarie, alberghi e strutture ricettive, attenzionando in modo particolare anche tutte le zone dove sono situate chiese, santuari, cimiteri, ovvero punti simbolo della cristianità, banche, esercizi e centri commerciali, senza dimenticarsi dei servizi per la prevenzione dei furti in appartamento, di autovetture e motocicli, delle truffe, della violenza di genere e dei reati in materia di stupefacenti.

Nel contesto di episodi riguardanti la circolazione stradale, sono stati posti sotto controllo oltre 300 veicoli e circa 420 cittadini, elevate contravvenzioni per oltre 19.000 euro. Sono stati poi segnalati all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti 15 persone trovate in possesso di modica quantità di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi.