Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato il 22enne M.L., già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Sezione Operativa e della Stazione Carabinieri di Santa Marina Salina, impegnati nel controllo del territorio, insospettiti da anomali movimenti nei pressi di un’abitazione, hanno monitorato l’intero stabile per giorni, fino a quando non hanno effettuato una perquisizione domiciliare. L’intervento dei militari ha consentito di rinvenire sette piante di cannabis indica, ognuna contenuta in un vaso, dell’altezza variabile dai 50 agli 85 centimetri. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio. Nella giornata di ieri il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha convalidato l’arresto, applicando al giovane la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nella provincia di Messina.