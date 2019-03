A Barcellona Pozzo di Gotto, è esplosa ieri alle 18, una bombola in casa

A causa dello scoppio di uno una bombola, avvenuto ieri pomeriggio alle 18 a Barcellona Pozzo di Gotto, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’abitazione posta al secondo piano di una palazzina nella frazione Sant’Antonio.

Sul posto per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del Fuoco di Milazzo, Patti, Messina e della stessa Città del Longano che hanno domato il focolaio rinvenendo cinque bombole di gas gpl per uso domestico. Nella zona, sono arrivati anche i carabinieri e la Polizia di Stato.

Una donna che era nel luogo interessato da questo episodio, è stata trasportata in Ospedale, dove si trova ricoverata per fortuna non in gravi condizioni. Lo scoppio, ha danneggiato l’impianto elettrico e le solette, quindi le forze dell’ordine competenti hanno deciso come misura precauzionale di dichiarare inagibili tre appartamenti dell’edificio.