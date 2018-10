A Barcellona Pozzo di Gotto, è stato arrestato dai carabinieri un 20enne

I responsabili dell’Arma, attraverso tale comunicato sottolineano che: “questa mattina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, i carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 20enne del luogo, condannato alla pena di un 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato lesioni personali in concorso”.

“Il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, nell’aprile del 2015 era stato denunciato dai carabinieri di Milazzo per avere picchiato, in concorso con altri giovani, dei coetanei procurando loro delle lesioni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penale per Minorenni di Acireale a disposizione dell’A.G. mandante”.