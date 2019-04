A Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno arrestato un 53enne

CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA, PER SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA SESSUALE

I carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in attuazione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un 53enne del luogo, condannato in via definitiva per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata commessi in Milazzo (ME) nel 2010.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale della citadina del Longano, ove sconterà la pena residua di 4 anni di reclusione.