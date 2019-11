A Barcellona Pozzo di Gotto, nel pomeriggio odierno si è verificata una esplosione nella ditta di fuochi d’artificio Costa

Per cause in fase di accertamento, nel pomeriggio odierno in località Femminamorta a Barcellona Pozzo di Gotto si è verificata una esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio della ditta Costa. In questa tragica circostanza, sarebbero decedute 5 persone, 4 uomini ed 1 donna. Sul posto, sono giunte da tutte la Provincia di Messina, diverse squadre di vigili del Fuoco.

Al momento, ci sarebbe la certezza della morte della 71enne Venera Mazzeo moglie di Vito Costa titolare dello Stabilimento e di altri soggetti (presenti al momento dello scoppio) da identificare. Nella zona, si è udito un boato iniziale e subito dopo uno più forte, questo fino alla vicina Milazzo.