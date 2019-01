A Casalvecchio Siculo, Giardini Naxos e Letojanni: interventi dei carabinieri, che hanno arrestato due uomini per evasione

I carabinieri hanno arrestato a Casalvecchio Siculo (ME) L.R.O. 54 anni, con l’accusa di evasione. I militari hanno notato l’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione e lo hanno bloccato. Sempre per lo stesso reato a Giardini Naxos (ME), hanno arrestato C.E.M., 34 anni perché trovato fuori del proprio domicilio. Infine gli appartenenti all’Arma, hanno denunciato a Letojanni (ME), una 40enne, per spaccio di droga avendo trovato nella sua abitazione oltre 90 grammi di marijuana.