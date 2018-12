A Catania la notte scorsa: un terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 3.19, si è verificato tra Trecastagni e Viagrande

Alle ore 3.19 della notte scorsa sull’Etna si è registrata un terremoto di magnitudo 4.8, l’evento sismico ha causato danni alle cose ed il ferimento non grave di dieci persone. Questo, è un primo bilancio emerso dopo due riunioni che si sono svolte alle 4.30 ed alle 6.00 presso il Centro coordinamento soccorsi convocato dal dottor Claudio Sammartino prefetto di Catania. Due delle persone contuse, si trovavano nella casa di Fleri una frazione di Zafferana Etnea dove vi era anche un 80enne (sorpreso nel sonno) che i soccorritori hanno estratto dalle macerie della sua abitazione per trasportarlo con una ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale. Li è entrato in codice verde e lo hanno medicato per le ferite riscontrate al capo.

Stessa sorte è capitata ad un residente di Pisano, mentre a Pennisi un borgo di Acireale a subire crolli è stata la Chiesa del paese. Una casa di riposo, di Zafferana, è stata abbandonata dagli ospiti perchè la struttura mostra delle lesioni ed i pensionati non hanno voluto farvi rientro. Altre datate costruzioni, sono collassate a Fleri e Santa Venerina.

Da quanto riporta l’Ansa, un nucleo familiare di 4 componenti costituito da padre, madre e due figli minori ha corso seri rischi, dopo che i muri della loro residenza sono crollati per il movimento tellurico; in questo caso sono due i feriti in maniera lieve, con escoriazioni e un po’ di sangue, il capo famiglia riferisce: “siamo vivi per miracolo, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie”.

Gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica (INGV), hanno accertato attraverso la loro strumentazione che il sisma ha avuto ipocentro solo ad 1 Km di profondità ed epicentro fra i comuni di Trecastagni e Viagrande. L’episodio, ha generato comprensibili momenti di panico con la gente riversatasi in strada, in special modo famiglie con bambini piccoli nei centri più prossimi al territorio coinvolto dal movimento tellurico. La scossa, è stata leggermente percepita, nel messinese a Taormina ed in alcuni paesini ionici, ma anche nel siracusano e in Provincia di Ragusa.

