A causa del maltempo che in queste ore ha interessato la Città di Messina, un albero è caduto stamane in località Spartà

NEI PRESSI DELLA CHIESA, IN DIREZIONE DELLA SALITA CHE CONDUCE ALLE MASSE

A causa del maltempo che in queste ore ha interessato la Città di Messina, stamane un albero è caduto in località Spartà, nelle vicinanze della Chiesa ed in direzione della salita che conduce alle Masse.

A rimuovere l’arbusto dalla sede stradale sulla quale è precipitato, ci hanno pensato i vigili del Fuoco del Distaccamento di Villafranca Tirrena (prontamente intervenuti sul posto), che con la loro azione hanno agevolato il ritorno ad una normale circolazione in zona.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.