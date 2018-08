A causa di un incidente sulla A2, è morto un 68enne messinese

Mentre si trovava alla guida del suo fuoristrada, forse a causa di un malore, ha perso la vita nel pomeriggio odierno il 68enne messinese Franco Luciano (responsabile tecnico dei servizi informatici della Gazzetta del Sud) che transitava sull’Autostrada A2 nella corsia Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre.

Nell’istante in cui si è verificato il sinistro, la vittima si trovava dentro una galleria. Da quel che si è saputo, Luciano stava facendo rientro a Messina dopo aver trascorso qualche giorno di riposo in Sila. Per svolgere gli accertamenti di rito, sono intervenuti gli agenti della Polstrada afferenti alla Sezione di Vibo Valentia, che avranno il compito di risalire alla dinamica dell’accaduto che sembra essere quella di un impatto autonomo.