La vicenda di Angela di mondello: “L’importanza di smettere di seguirla”. A dire questo ieri su Facebook, è stata la giornalista messinese della Gazzetta del Sud, Lilly La Fauci.

La La Fauci, ha aggiunto: “in estate la -scoperta- trash di Barbara D’Urso ha fatto ridere un po’ tutti con una sua intervista casuale in cui diceva convinzione che a Mondello non c’era -coviddi-. In estate il virus per fortuna circolava poco davvero. Oggi siamo di nuovo in piena emergenza. E lei nella piena consapevolezza sta girando un video al ritmo di -non ce n’è-“.

“Mentre la gente muore. Mentre i medici chiedono aiuto. Ha ancora 172mila followers. Smettiamo tutti di seguirla”!