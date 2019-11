A lutto la Magistratura messinese: è deceduta all’età di 67 anni, la dottoressa Silvana Miranda Grasso, presidente della Prima Sezione Penale di Palazzo Piacentini

A LUGLIO SCORSO, LA QUINTA COMMISSIONE INCARICHI DIRETTIVI DEL CSM L'AVEVA SCELTA CON 4 VOTI A FAVORE PER LA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

I componenti della Commissione incarichi direttivi (la Quinta) del Csm, nel luglio scorso avevano scelto di designarla (Silvana Miranda Grasso) al vertice del Tribunale Ordinario di Messina (incarico che già ricopriva con il ruolo di facente funzioni), esprimendosi con 4 voti di preferenza. Per la conferma sostanziale, si attendeva solo la ratifica del plenum dell’organo di autogoverno dei giudici.

Quel posto però, non potrà più ricoprirlo perchè è deceduta a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo… e non le ha lasciato scampo. Il prossimo 16 novembre, avrebbe compiuto 67 anni. Nella città peloritana, approdò dopo una lunga esperienza a Reggio Calabria esercitando sempre la funzione giudicante, in particolar modo quella legata alla Presidenza della Prima Sezione Penale di Palazzo Piacentini.

La Grasso era un tipo schivo, dedito al lavoro che portava avanti con dedizione, occupandosi delle udienze in calendario anche fino a tarda ora. Grazie alla sua perseveranza, riusciva così a portare a compimento importanti Processi di una certa rilevanza con molti imputati ed altrettanti testimoni.