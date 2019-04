A Messina, continuano incessantemente le attività di controllo del territorio

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio organizzati per le festività pasquali, i poliziotti delle Volanti hanno scoperto un deposito di ciclomotori rubati. Uno di questi era stato sottratto al legittimo proprietario nella giornata di ieri e, nel corso delle ricerche protrattesi fino a notte inoltrata, è stato ritrovato e restituito immediatamente.

Altri due, invece, erano stati rubati nel 2018, fino ad ora mai ritrovati e adesso affidati in custodia giudiziale per la restituzione. Il rinvenimento è avvenuto in tarda nottata quando gli agenti, individuando un garage abbandonato, hanno deciso di ispezionarlo. A tal fine, è stato necessario anche l’ausilio dei vigili del Fuoco i quali hanno tagliato uno dei lucchetti per consentire l’accesso.

Si è, in tal modo, presentato uno scenario che ha da subito mostrato la sua equivocità. Pertanto, si è tempestivamente richiesto l’intervento della Polizia Scientifica per il sopralluogo e l’immobile è stato posto sotto sequestro. La meticolosa attività posta in essere dagli operatori della Polizia di Stato ha aperto la strada all’individuazione degli autori dei reati compiuti, i quali già nelle prossime ore potrebbero essere fermati.