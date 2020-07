Da mercoledì 22 a martedì 24, nella fascia oraria 7-17, sarà vietata la sosta sul lato nord di via San Cosimo per 50 metri a partire dall’intersezione con via Arbitrio dello Zucchero, in direzione est; e sul lato est di via Arbitrio dello Zucchero, per 50 metri a partire dall’intersezione con via San Cosimo, in direzione nord.

I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione stradale.