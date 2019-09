A Messina, domenica 15 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00

Domenica 15 Settembre dalle 9.00 alle 13.00, i volontari di Cambiamenti, Associazione di Promozione Sociale Malattie Neuromuscolari Rare, saranno presenti a piazza Cairoli per celebrare la Giornata Nazionale SLA, raccogliendo fondi da destinare al sostegno delle persone colpite da questa malattia. Con un’offerta minima di 10,00 euro sarà possibile ricevere una bottiglia di vino Nero D’Avola o Grillo. I fondi raccolti saranno utilizzati da Cambiamenti per sorreggere le attività a sostegno delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica; tra queste il progetto denominato “Ora Sollievo”, che prevede del personale qualificato inviato (a spese dell’Associazione) in sostituzione del familiare – caregiver (che segue il malato di SLA), per qualche ora alla settimana; ed il progetto “Gruppo di Aiuto psicologico” che supporta i familiari di chi è affetto da questa atroce malattia, con la formazione di gruppi di aiuto coordinati da psicologi specializzati. Cambiamenti è un’Associazione di promozione sociale, nata da un gruppo di volontari messinesi, guidata dal Presidente Dott. Giuseppe Caristi, per dare conforto e aiuto concreto a chi è affetto da una malattia neuromuscolare rara (tra cui le più conosciute: Sclerosi laterale amiotrofica, Distrofia muscolare, Atrofia muscolare).

Sostengono l’iniziativa di domenica prossima, i componenti di SiamoTuttiParte, Associazione professionale forense, costituita da un gruppo di giovani Avvocati, vivace ed attento, che col suo Presidente, Avv. Giovanni Villari, si occupa principalmente di tutelare i diritti dei più fragili, con occhio attento a tutti i tipi di discriminazione.

Per informazioni, è possibile rivolgersi a Cambiamenti APS Messina, all’indirizzo e.mail dedicato… info@cambiamentiaps.it oppure contattare direttamente il Presidente provinciale Dott. Giuseppe Caristi al recapito telefonico numero 335/1634271, ovvero il Vicepresidente provinciale Dott. Angelo Passini al 335/ 7941385.