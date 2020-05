A Messina, e’ attuata una nuova iniziativa a cura del Centro di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Papardo con l’obiettivo di informare correttamente tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla donazione di sangue o semplicemente per saperne di più

Una nuova iniziativa a cura del Centro di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Papardo con l’obiettivo di informare correttamente tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla donazione di sangue o semplicemente per saperne di più.

Viene creata una rubrica di informazione mensile: ad ogni puntata si cercherà di fornire informazioni, notizie, curiosità e tutto quanto gira intorno a questo mondo spesso sconosciuto, che a volte può spaventare, sfatando falsi miti e leggende metropolitane. Inoltre tutte le domande dell’utenza, dei cittadini e dei donatori, si potranno rivolgere ai seguenti indirizzi mail: simtpapardo@aopapardo.it (donatorisanguepapardo@aopapardo.it) Il primo argomento affrontato dalla nuova rubrica, visto il delicato periodo che viviamo, sono le misure straordinarie che il Centro ha adottato per garantire la sicurezza delle donazioni e quindi: ingresso riservato in reparto direttamente dal piazzale del 3° piano, in prossimità del parcheggio delle autoambulanze sotto i portici a destra rispetto al Pronto Soccorso, evitando il percorso ospedaliero.

Basta citofonare e si verrà subito accolti in reparto dal personale sanitario:

si accede in reparto solo su prenotazione, ogni donazione è fissata ad intervalli di mezz’ora per evitare assembramenti e attese;

dopo ogni passaggio del donatore vengono sanificati gli ambienti (pulite le superfici delle scrivanie, le penne utilizzate per i questionari e le maniglie delle porte, ecc..); sono disponibili dispenser con gel disinfettante per le mani, ed è ovviamente possibile lavarsi le mani;

il ristoro dopo la donazione viene fatto in una area appositamente dedicata all’interno del reparto;

non è necessario recarsi al bar al 4° piano come avveniva prima della pandemia;

sono disponibili ampi spazi interni per cui le distanze di sicurezza vengono tranquillamente rispettate; tutto il personale indossa presìdi di protezione personale, per una reciproca tutela;

i donatori devono misurare la loro temperatura corporea prima di recarsi in reparto, se è maggiore o uguale a 37° non devono uscire di casa; ad ogni donatore viene consegnata una mascherina.

Altre indicazioni utili per chi volesse donare: avete una età compresa tra 18 e 65 anni peso corporeo non inferiore a 50Kg valori pressori compresi tra 180 mmHg e 110 mmHg per la massima e non superiori a 100mmHg per la minima Frequenza cardiaca compresa tra 100 e 50 pulsazioni al minuto siete in buono stato di salute

Gli orari del Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo: da Lunedì a Sabato ore 8,00-11,30 – Martedì 14,30-17,00 – ogni 2° domenica del mese 8,00-11,30 Tel. 0903993507.