A Messina, è scattato la notte scorsa il controllo notturno desiderato dal prefetto dottoressa Maria Carmela Librizzi

Facendo seguito alla riunione (tenutasi in Prefettura in data 19 febbraio) coordinata dal prefetto di Messina dottoressa Maria Carmela Librizzi che ha presieduto il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da ieri sono scattate le misure decise in quella sede.

Ecco quali sono i provvedimenti predisposti: “il quadrilatero della -Movida- messinese quello che va da piazza Duomo a piazza Antonello e dalla via Primo Settembre alla via Cesare Battisti è stato presidiato stanotte dalle forze dell’ordine. L’obiettivo come previsto dal Protocollo prefettizio è quello di rendere evidente la presenza sul territorio di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza… prevenendo così i fenomeni di violenza tra i giovani che si sono spesso verificati nella zona interessata”.

