A Messina, è stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa in modalità online il video per la campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina

E’ stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa, in modalità online, “UN GESTO PER ME”, il video ideato dai ragazzi di A.GI.ME. (Agorà Giovani Messinesi), in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, per lanciare una campagna di sensibilizzazione tra i giovani per l’uso della mascherina.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore Enzo Caruso, coadiuvato da Salvatore Ingegneri, esperto del Sindaco per le Politiche Giovanili e Andrea Parisi, referente di comunicazione social, e i giovani del gruppo AGIME Marzia Villari, Eleonora La Fauci, Alessio Cavacece, Alfredo Finanze, Sergio Conte, Francesco Tirrito, Simone Bottari, Tommaso De Liro, Cristian Mangano, Ivan Pandolfino, Antonio Mundo e Vincenzo Violi. Il video nasce dalla necessità di sensibilizzare i più giovani, a prendersi cura degli altri, oltre che di se stessi, in questo momento così terribile dal punto di vista socio-sanitario.

“Il gruppo A.GI.ME. – dichiara l’Assessore Caruso – nasce per rispondere ad un’esigenza del mondo giovanile cittadino, desideroso di ascolto da parte delle Istituzioni, per concretizzarne idee e progetti, nell’ottica di costruire una città a dimensione dei giovani. Nell’ambito di un programma per le Politiche Giovanili, d’accordo col Sindaco Cateno De Luca che ne ha sposato la causa, ho ritenuto quindi di aggregare un gruppo di ragazzi che in questo primo anno di mandato hanno manifestato al sottoscritto interesse e voglia di collaborare per divenire ‘interfaccia’ tra le Istituzioni e il loro mondo, fatto di molteplici espressioni. Questo video, interamente ideato da loro, è un regalo alla Città. Un messaggio lanciato a tutti, ma in particolare ai loro coetanei, per sensibilizzare all’attenzione e al rispetto di se stessi e delle categorie più fragili e a rischio. W i ragazzi che hanno le idee chiare e voglia di ‘giocare il gioco’”.

I “testimonial” scelti appartengono ad alcune categorie sociali definibili “fragili”, non solo da un punto di vista fisico ma anche professionale. I rischi della pandemia rappresentano un problema per tutti, nessuno escluso.

Da qui anche la scelta dello slogan: “UN GESTO PER ME”, un gesto per le categorie a rischio, un gesto per sé stessi, un gesto per la città di Messina. Lo spot è stato ideato e promosso dal gruppo “AGIME – Agorà Giovani Messina”, con il coordinamento dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, realizzato e donato alla città da Antonio Grasso di PVK e pubblicato oggi sul sito istituzionale e sulla pagina fb del Comune di Messina per essere veicolato e diffuso attraverso i canali social e le tv locali che vorranno promuovere l’iniziativa.

Link al video