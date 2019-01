A Messina eseguiti controlli a tappeto, nell’ambito dell’Operazione “Quartieri Sicuri”

Nei giorni scorsi, le zone Nord (via Garibaldi e viale Giostra), sud (villa Dante, Minissale, San Filippo, Tremestieri) e centro (piazza Unione Europea, via Catania) hanno visto impegnati i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” con 63 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 280 persone e di 1065 veicoli. Tra i veicoli sottoposti a verifica 3 sono stati sequestrati per violazioni al C.d.S.! Sono 65 le persone, destinatarie a vario titolo di provvedimenti restrittivi della libertà personale, sottoposte a controllo dai poliziotti e 5 le perquisizioni eseguite.

Deferite in stato di libertà 2 persone: “1 per il reato di ricettazione, 1 per appropriazione indebita di un’autovettura. Arrestato, altresì, Davide Andreetto, di 45 anni, per il reato di evasione, per essersi sottratto volontariamente alla misura della semidetenzione a cui era sottoposto. Lo stesso a seguito di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari”.