A Messina, in piazza Duomo: oggi la tappa del “Giro dei due mari con Marzia 2019”

La pedalata cicloturistica per l’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali e del turismo lento e sostenibile promossa dall’A. S. D. Cicloturistica Castanea col patrocinio dell’ACSI sport ciclismo, dell’Università degli Studi di Messina, del IV° Quartiere Centro Storico, DELL’IRCCS Bonino Pulejo e del Panathlon international, entra nel vivo.

Con un po’ di ritardo, rispetto alla tabella di marcia prevista, la carovana si è spostata da Castanea delle Furie e dopo essere stata accolta al Centro Neurolesi dal professore Dino Bramanti è giunta a piazza Duomo ove ad attenderla vi erano rappresentanti della Questura peloritana e gli assessori Giuseppe Scattareggia e Alessandra Calafiore.

La madrina del Giro, l’avvocato Silvana Paratore, ha pensato a moderare gli interventi istituzionali ed a dettare i tempi degli eventi in scaletta come ad esempio lo scambio dei gagliardetti col Panathlon International ed i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Alle ore 10.30 grazie al coordinamento del direttore di gara ed ai componenti del servizio della Motostaffetta, vi è stato lo sventolio della bandiera italiana a cura della Paratore, dopo tutto ciò i numerosi ciclisti hanno proseguito il loro percorso in direzione dell’Università degli Studi, dove ad aspettarli vi era il magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea.