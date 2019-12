A Messina, in questi giorni e’ accaduta la commovente storia di Nerone il dolcissimo cagnolone che ha vegliato per giorni e giorni il suo padrone ricoverato all’ospedale Papardo… seguendo la sua bara in chiesa (a Ganzirri) [Video]

ADESSO IL CANE, E' STATO PRESO DALLA VOLONTARIA DELL'ASSOCIAZIONE FEDELAMBIENTE JESSICA SCIMONE, DOPO CHE NELLA SERATA DI VENERDI 27 E' STATO PICCHIATO PERCHÉ NON GRADITO

A Messina, in questi giorni e’ accaduta la commovente storia di Nerone il dolcissimo cagnolone che ha vegliato per giorni e giorni il suo padrone ricoverato all’ospedale Papardo… seguendo la sua bara in chiesa (a Ganzirri)… ha commosso perfino il parroco che gli ha consentito l’ingresso…!

Adesso è stato buttato fuori da quella che considerava casa sua…, picchiato nella serata di venerdi’ 27 perche’ non gradito… senza permettergli di stare fuori dalla porta… minacciano di tutto e di più…!

Per fortuna, il cane, e’ stato preso dopo gli incresciosi fatti successi, dalla volontaria dell’Associazione Fedelambiente, Jessica Scimone… che oggi si rechera’ a sporgere denuncia come da lei stessa riferito in un video.

