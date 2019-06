A Messina, la Polizia di Stato ha eseguito controlli amministrativi

AL PANIFICIO "IL FORNARINO" DI VIA TOMMASO CANNIZZARO E' STATA COMMINATA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA', AD UN SECONDO E' STATA NOTIFICATA UNA MULTA

Gli agenti delle Volanti, nell’ambito di servizi finalizzati a controlli amministrativi sulle attività commerciali, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona e i tecnici della prevenzione del SIAN – A.S.P., ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona centrale di Messina. Sottoposto a controllo il panificio “Il Fornarino”, sito in via Tommaso Cannizzaro, dove sono state accertate diverse violazioni sotto il profilo amministrativo e sanitario.

Le pessime condizioni igieniche dell’esercizio hanno determinato il provvedimento di sospensione dell’attività adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. A carico del titolare sono state irrogate sanzioni complessivamente di € 13.000,00. Controllato, inoltre, un altro panificio del centro a carico del quale sono state irrogate sanzioni per € 9.500,00 per le violazioni riscontrate sia sotto il profilo amministrativo che sanitario.