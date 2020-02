A Messina, non vi è alcuna infezione da Coronavirus, ma la situazione viene costantemente monitorata

L’infezione da Coronavirus ha registrato in queste ultime ore dei nuovi casi in alcune regioni italiane quali Lombardia e Veneto; questo ha determinato un maggiore stato di allerta da parte del Ministero della Salute, che ha emanato ulteriori direttive alle Regioni e alle Prefetture.

In Sicilia la situazione è costantemente attenzionata personalmente dell’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza, che ha convocato per stamattina una riunione a Catania dell’Unità di crisi regionale. In provincia di Messina la situazione è monitorata h24 dalla Prefettura e dall’Azienda Sanitaria Provinciale in stretta sinergia con le altre aziende ospedaliere; non si registrano allo stato casi accertati nel territorio metropolitano, quindi massima attenzione ma nessun ingiustificato allarmismo.

“Ho convocato – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – per lunedì alle ore 10 una ulteriore riunione del tavolo permanente provinciale, composto dai direttori degli ospedali e dei distretti della provincia per fare il punto della situazione; tutto il personale sanitario è formato per affrontare ogni emergenza e ogni presidio sanitario dislocato sul territorio provinciale è dotato di strumenti di protezione individuali adeguati in caso di necessità.”