A Messina, si è tornati a sparare

Alle 7 di questa mattina, in un condominio sito in contrada Piano Stella a San Filippo Superiore, si sono registrati attimi di paura, dal momento che è scattato un agguato nei riguardi del pregiudicato 57enne Antonino Dall’Aglio raggiunto da 4 colpi di pistola andati tutti a segno. La vittima (che si trova in prognosi riservata), è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Universitario di Messina, dal momento che un proiettile gli ha perforato l’intestino.

La Squadra Mobile, competente per le indagini di rito, ritiene che il killer abbia atteso Dall’Aglio sotto la sua abitazione. Alle 7 circa infatti, l’uomo è uscito dal portone dello stabile, in quel momento il malvivente ha esploso il primo colpo che ha ferito la persona già nota alle forze dell’ordine, per poi sparargli ulteriori tre colpi, impedendogli una fuga da lui accennata.

L’attentatore, era convito di aver compiuto la propria missione di morte uccidendo Antonino Dell’Aglio, probabilmente per regolare un conto in sospeso.